F5 Networks
  • Salários
  • Engenheiro de Vendas

  • Todos os Salários de Engenheiro de Vendas

F5 Networks Engenheiro de Vendas Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Vendas na F5 Networks totaliza $262K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da F5 Networks. Última atualização: 9/21/2025

Pacote Mediano
company icon
F5 Networks
solutions engineer
hidden
Total por ano
$262K
Nível
L3
Base
$190K
Stock (/yr)
$25K
Bónus
$47K
Anos na empresa
6 Anos
Anos exp
12 Anos
Quais são os níveis de carreira na F5 Networks?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na F5 Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na F5 Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Engenheiro de Vendas by F5 Networks in United States is 'n jaarlikse totale vergoeding van $395,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by F5 Networks vir die Engenheiro de Vendas rol in United States is $255,000.

