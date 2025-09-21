Diretório de Empresas
F5 Networks
F5 Networks Designer de Produto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Designer de Produto na F5 Networks totaliza $213K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da F5 Networks. Última atualização: 9/21/2025

Pacote Mediano
company icon
F5 Networks
Product Designer
hidden
Total por ano
$213K
Nível
hidden
Base
$180K
Stock (/yr)
$15K
Bónus
$18K
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na F5 Networks?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na F5 Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Designer de Produto at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $248,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Designer de Produto role in United States is $202,000.

