F5 Networks
  • Salários
  • Tecnólogo de Informação (TI)

  • Todos os Salários de Tecnólogo de Informação (TI)

F5 Networks Tecnólogo de Informação (TI) Salários

O pacote de remuneração mediano de Tecnólogo de Informação (TI) na F5 Networks totaliza $115K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da F5 Networks. Última atualização: 9/21/2025

Pacote Mediano
company icon
F5 Networks
Solution Engineer Iii
Seattle, WA
Total por ano
$115K
Nível
L3
Base
$90K
Stock (/yr)
$5K
Bónus
$20K
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na F5 Networks?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na F5 Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na F5 Networks, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Tecnólogo de Informação (TI) na F5 Networks situa-se numa remuneração total anual de $143,800. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na F5 Networks para a função de Tecnólogo de Informação (TI) é $102,000.

Outros Recursos