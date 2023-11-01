Diretório de Empresas
Eyeota
Eyeota Salários

O salário da Eyeota varia de $84,460 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $100,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Eyeota. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $100K
Cientista de Dados
$84.5K
Designer de Produto
$85.4K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Eyeota é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $100,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Eyeota é $85,425.

