A remuneração de Gestor de Projecto in United States na ExxonMobil varia de $118K por year para CL23 a $331K por year para CL28. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $210K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ExxonMobil. Última atualização: 9/26/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$118K
$118K
$0
$0
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
