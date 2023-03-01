Exxeta Salários

O salário da Exxeta varia de $56,964 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $98,865 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Exxeta . Última atualização: 9/11/2025