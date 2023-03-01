Diretório de Empresas
Exxeta
Exxeta Salários

O salário da Exxeta varia de $56,964 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $98,865 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Exxeta. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $57K
Gestor de Produto
Median $90.4K
Consultor de Gestão
$98.9K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Exxeta é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $98,865. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Exxeta é $90,376.

