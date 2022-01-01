Diretório de Empresas
Extreme Networks
Extreme Networks Salários

O salário da Extreme Networks varia de $103,530 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $243,775 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Extreme Networks. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
P3 $104K
P4 $104K
Atendimento ao Cliente
$154K
Engenheiro de Hardware
$114K

Marketing
$166K
Designer de Produto
$211K
Gestor de Produto
$133K
Gestor de Programa
$176K
Vendas
$244K
Engenheiro de Vendas
$192K
Gestor de Engenharia de Software
Median $195K
Gestor de Programa Técnico
$147K
