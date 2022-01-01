Extreme Networks Salários

O salário da Extreme Networks varia de $103,530 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $243,775 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Extreme Networks . Última atualização: 9/11/2025