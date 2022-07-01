Diretório de Empresas
Extole
Extole Salários

O salário da Extole varia de $25,186 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $99,500 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Extole. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Cientista de Dados
$43.8K
Tecnólogo de Informação (TI)
$27.6K
Gestor de Produto
$36.2K

Engenheiro de Software
$25.2K
Arquitecto de Soluções
$99.5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Extole é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $99,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Extole é $36,180.

