Expleo Group Engenheiro de Software Salários em Germany

O pacote de remuneração in Germany mediano de Engenheiro de Software na Expleo Group totaliza €51.6K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Expleo Group. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Expleo Group
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Total por ano
€51.6K
Nível
L2
Base
€51.6K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Expleo Group?

€142K

Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Expleo Group in Germany situa-se numa remuneração total anual de €95,866. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Expleo Group para a função de Engenheiro de Software in Germany é €51,643.

