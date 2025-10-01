Diretório de Empresas
exadel
  Salários
  Engenheiro de Software

  Todos os Salários de Engenheiro de Software

  Uzbekistan

exadel Engenheiro de Software Salários em Uzbekistan

O pacote de remuneração in Uzbekistan mediano de Engenheiro de Software na exadel totaliza UZS 646.29M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da exadel. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Total por ano
UZS 646.29M
Nível
Senior
Base
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Bónus
UZS 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na exadel?

UZS 2B

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na exadel in Uzbekistan situa-se numa remuneração total anual de UZS 751,500,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na exadel para a função de Engenheiro de Software in Uzbekistan é UZS 646,290,000.

