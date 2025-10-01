Diretório de Empresas

exadel Engenheiro de Software Salários em Georgia

O pacote de remuneração in Georgia mediano de Engenheiro de Software na exadel totaliza GEL 104K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da exadel. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Total por ano
GEL 104K
Nível
Middle
Base
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
Bónus
GEL 0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na exadel?

GEL 438K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Contribuir

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at exadel in Georgia sits at a yearly total compensation of GEL 151,103. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at exadel for the Engenheiro de Software role in Georgia is GEL 101,862.

Outros Recursos