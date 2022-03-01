Evonik Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Evonik varia de $76,108 em remuneração total por ano para um Arquiteto de Soluções no limite inferior a $159,120 para um Gestor de Operações de Negócios no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Evonik. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Gestor de Operações de Negócios
$159K
Engenheiro Químico
$87.4K
Engenheiro de Controlo
$126K

Marketing
$144K
Engenheiro Mecânico
$80.4K
Arquiteto de Soluções
$76.1K
The highest paying role reported at Evonik is Gestor de Operações de Negócios at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $159,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Evonik is $106,651.

