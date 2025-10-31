Diretório de Empresas
Esprow
Esprow Recrutador Salários

O pacote de remuneração in Russia mediano de Recrutador na Esprow totaliza RUB 733K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Esprow. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Total por ano
RUB 733K
Nível
L3
Base
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Bónus
RUB 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Esprow?
Block logo
+RUB 4.72M
Robinhood logo
+RUB 7.25M
Stripe logo
+RUB 1.63M
Datadog logo
+RUB 2.85M
Verily logo
+RUB 1.79M
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recrutador na Esprow in Russia situa-se numa remuneração total anual de RUB 732,672. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Esprow para a função de Recrutador in Russia é RUB 732,672.

