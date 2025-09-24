A remuneração de Gestor de Programa Técnico in United States na Ernst and Young varia de $195K por year para TPM a $202K por year para Senior TPM. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $190K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ernst and Young. Última atualização: 9/24/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
TPM
$195K
$185K
$0
$10K
Senior TPM
$202K
$189K
$0
$13K
Staff TPM 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff TPM 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Ernst and Young, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
