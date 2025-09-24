Diretório de Empresas
Ernst and Young
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Vendas

  • Todos os Salários de Vendas

Ernst and Young Vendas Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Vendas na Ernst and Young totaliza $170K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ernst and Young. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Ernst and Young
Account Manager
Charlotte, NC
Total por ano
$170K
Nível
Manager
Base
$170K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Ernst and Young?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Ernst and Young, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Gestor de Conta

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Vendas at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $635,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Vendas role in United States is $170,000.

