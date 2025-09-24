Diretório de Empresas
Ernst and Young
  • Salários
  • Analista Financeiro

  • Todos os Salários de Analista Financeiro

Ernst and Young Analista Financeiro Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Analista Financeiro na Ernst and Young totaliza $150K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ernst and Young. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Ernst and Young
Manager Consultant
Atlanta, GA
Total por ano
$150K
Nível
Manager
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Ernst and Young?

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Ernst and Young, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Títulos Incluídos

Risk Analyst

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista Financeiro na Ernst and Young in United States é uma remuneração total anual de $185,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Ernst and Young para a função de Analista Financeiro in United States é $150,000.

Outros Recursos