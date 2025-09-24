Diretório de Empresas
Ericsson
  • Salários
  • Gestor de Projecto

  • Todos os Salários de Gestor de Projecto

Ericsson Gestor de Projecto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gestor de Projecto na Ericsson totaliza €124K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ericsson. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Ericsson
Project Manager
San Francisco, CA
Total por ano
€124K
Nível
j7
Base
€124K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
10 Anos
Anos exp
17 Anos
Quais são os níveis de carreira na Ericsson?

€142K

Últimas Submissões Salariais
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Gestor de Projecto u Ericsson in United States ima godišnju ukupnu naknadu od €237,363. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ericsson za ulogu Gestor de Projecto in United States je €115,570.

