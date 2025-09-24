Diretório de Empresas
Ericsson
  • Salários
  • Engenheiro de Hardware

  • Todos os Salários de Engenheiro de Hardware

Ericsson Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração de Engenheiro de Hardware in Sweden na Ericsson varia de SEK 484K por year para JS5 a SEK 720K por year para JS7. O pacote de remuneração in Sweden mediano year totaliza SEK 618K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ericsson. Última atualização: 9/24/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 484K
SEK 484K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 720K
SEK 720K
SEK 0
SEK 0
SEK 1.56M

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na Ericsson?

Títulos Incluídos

ASIC Engineer

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Hardware na Ericsson in Sweden situa-se numa remuneração total anual de SEK 912,422. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ericsson para a função de Engenheiro de Hardware in Sweden é SEK 618,023.

