Ericsson
Ericsson Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Cientista de Dados na Ericsson totaliza ₹5.66M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ericsson. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹5.66M
Nível
JS6
Base
₹5.35M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹314K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Ericsson?

₹13.98M

Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Ericsson in India situa-se numa remuneração total anual de ₹7,762,301. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ericsson para a função de Cientista de Dados in India é ₹5,476,621.

