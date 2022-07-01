Diretório de Empresas
EquiLend
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

EquiLend Salários

O salário da EquiLend varia de $6,472 em remuneração total por ano para um Gestor de Projecto na extremidade inferior a $119,400 para um Jurídico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da EquiLend. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $17.5K
Jurídico
$119K
Gestor de Projecto
$6.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Gestor de Engenharia de Software
$35.7K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na EquiLend é Jurídico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $119,400. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na EquiLend é $26,584.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para EquiLend

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Airbnb
  • Uber
  • Netflix
  • Square
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos