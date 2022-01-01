EQ Salários

Diretório de Empresas
O salário da EQ varia de $104,475 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $223,875 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da EQ. Última atualização: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Analista de Negócio
$104K
Engenheiro de Software
$224K
Gestor de Engenharia de Software
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na EQ é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $223,875. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na EQ é $109,624.

