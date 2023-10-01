Diretório de Empresas
eQ Technologic
eQ Technologic Salários

O salário da eQ Technologic varia de $21,310 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $88,896 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da eQ Technologic. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $28.9K

Engenheiro de Software Backend

Designer de Produto
$21.3K
Gestor de Engenharia de Software
$88.9K

Arquitecto de Soluções
$53.2K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na eQ Technologic é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $88,896. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na eQ Technologic é $41,087.

