Eptura Salários

O salário da Eptura varia de $104,957 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $180,900 para um Designer de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Eptura . Última atualização: 10/17/2025