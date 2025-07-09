Diretório de Empresas
Epson
Epson Salários

O salário da Epson varia de $45,338 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $162,810 para um Gestor de Projecto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Epson. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Operações de Negócio
$84.6K
Analista de Negócio
$109K
Cientista de Dados
$45.3K

Recursos Humanos
$82.3K
Gestor de Produto
$151K
Gestor de Projecto
$163K
Engenheiro de Vendas
$62.7K
Engenheiro de Software
$48.4K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Epson is Gestor de Projecto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,810. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Epson is $83,446.

