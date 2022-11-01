Eppo Salários

Diretório de Empresas
O salário da Eppo varia de $200,900 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $367,800 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Eppo. Última atualização: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Software
Median $368K
Gestor de Produto
$201K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Eppo é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $367,800. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Eppo é $284,350.

