Eppendorf Salários

O salário da Eppendorf varia de $82,037 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $88,117 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Eppendorf. Última atualização: 11/23/2025

Engenheiro de Hardware
$88.1K
Engenheiro de Software
$82K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Eppendorf é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $88,117. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Eppendorf é $85,077.

