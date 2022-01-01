Diretório de Empresas
Epic Games
Epic Games Salários

O salário da Epic Games varia de $52,260 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $445,000 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Epic Games. Última atualização: 11/20/2025

Engenheiro de Software
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Videojogos

Gestor de Produto
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

Gestor de Engenharia de Software
Median $400K
Gestor de Projeto
Median $205K
Arquiteto de Soluções
Median $238K
Contabilista
$76.4K
Analista de Negócios
$191K
Gestor de Ciência de Dados
$288K
Cientista de Dados
$161K
Analista Financeiro
$281K
Recursos Humanos
$88K
Tecnólogo da Informação (TI)
$67.6K
Operações de Marketing
$147K
Designer de Produto
$68.6K
Gestor de Design de Produto
$193K
Gestor de Programa
$151K
Recrutador
$77.4K
Vendas
$52.3K
Analista de Cibersegurança
$80.6K
Gestor de Programa Técnico
$166K
Confiança e Segurança
$137K
Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

20%

ANO 2

20%

ANO 3

20%

ANO 4

20%

ANO 5

Tipo de Ações
Options

Na Epic Games, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)

  • 20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Epic Games é Gestor de Produto at the L5 level com uma remuneração total anual de $445,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Epic Games é $166,165.

Outros Recursos

