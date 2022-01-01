O salário da Epic Games varia de $52,260 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $445,000 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Epic Games. Última atualização: 11/20/2025
What do Product Managers even do?
Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.
20%
ANO 1
20%
ANO 2
20%
ANO 3
20%
ANO 4
20%
ANO 5
Na Epic Games, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 5 anos:
20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 2nd-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 3rd-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 4th-ANO (20.00% anual)
20% adquire-se no 5th-ANO (20.00% anual)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-games/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.