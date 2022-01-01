Enfusion Salários

Diretório de Empresas
O salário da Enfusion varia de $50,113 em remuneração total por ano para um Gestor de Projecto na extremidade inferior a $120,750 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Enfusion. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $121K

Engenheiro de Software Full-Stack

Contabilista
$116K
Analista de Negócio
$90.3K

Tecnólogo de Informação (TI)
$61K
Gestor de Projecto
$50.1K
Gestor de Programa Técnico
$78.4K
Redactor Técnico
$67.3K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Enfusion é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $120,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Enfusion é $78,390.

