Diretório de Empresas
Endava
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Arquitecto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquitecto de Soluções

Endava Arquitecto de Soluções Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Endava. Última atualização: 9/24/2025

Só precisamos de 4 mais Arquitecto de Soluções submissões na Endava para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário

RON 714K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Endava?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Arquitecto de Soluções verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquitecto de Soluções na Endava in Romania situa-se numa remuneração total anual de RON 434,031. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Endava para a função de Arquitecto de Soluções in Romania é RON 261,699.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Endava

Empresas Relacionadas

  • FDM Group
  • Kainos
  • CI&T
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos