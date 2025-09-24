Diretório de Empresas
Endava
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Endava Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in Romania na Endava varia de RON 91.1K por year para Software Engineer a RON 356K por year para Principal Software Engineer. O pacote de remuneração in Romania mediano year totaliza RON 114K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Endava. Última atualização: 9/24/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer
(Nível de Entrada)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Endava?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro DevOps

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Endava in Romania situa-se numa remuneração total anual de RON 356,460. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Endava para a função de Engenheiro de Software in Romania é RON 113,870.

