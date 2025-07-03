Diretório de Empresas
Emumba
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Emumba Salários

O salário da Emumba varia de $3,398 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $6,464 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Emumba. Última atualização: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $6.5K
Recursos Humanos
$3.4K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Emumba é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $6,464. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Emumba é $4,931.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Emumba

Empresas Relacionadas

  • SoFi
  • Pinterest
  • Lyft
  • Square
  • Dropbox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/emumba/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.