Elsevier
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Elsevier Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Elsevier varia de $89.6K por year para Software Engineer 1 a $148K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $110K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Elsevier. Última atualização: 9/24/2025

Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer 1
(Nível de Entrada)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Elsevier?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Elsevier in United States situa-se numa remuneração total anual de $175,700. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Elsevier para a função de Engenheiro de Software in United States é $110,000.

