A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Elsevier varia de $89.6K por year para Software Engineer 1 a $148K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $110K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Elsevier. Última atualização: 9/24/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
