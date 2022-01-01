Diretório de Empresas
Ellucian
Ellucian Salários

O salário da Ellucian varia de $35,930 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $151,443 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ellucian. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $100K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $98K
Analista de Negócio
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Gestor de Projecto
$104K
Vendas
$151K
Gestor de Engenharia de Software
$41.1K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Ellucian é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $151,443. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ellucian é $99,000.

