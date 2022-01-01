Diretório de Empresas
Ellucian
    Sobre

    Ellucian's technology solutions are designed for the modern student specifically to meet the needs of higher education. Our software and services help students, staff, and faculty achieve their goals.

    1968
    Ano de Fundação
    3,750
    Nº de Funcionários
    $100M-$250M
    Receita Estimada
    Sede

