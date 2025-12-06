Diretório de Empresas
Elevate K-12
Elevate K-12 Analista de Negócios Salários

A remuneração total média de Analista de Negócios in India na Elevate K-12 varia de ₹1.96M a ₹2.74M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Elevate K-12. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$24.2K - $29.3K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Negócios na Elevate K-12 in India situa-se numa remuneração total anual de ₹2,738,952. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Elevate K-12 para a função de Analista de Negócios in India é ₹1,959,768.

