A remuneração total média de Gestor de Produto in India na Electrotherm varia de ₹1.08M a ₹1.51M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Electrotherm. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$13.2K - $15.4K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$12.2K$13.2K$15.4K$17.1K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Electrotherm?

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Electrotherm in India situa-se numa remuneração total anual de ₹1,505,630. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Electrotherm para a função de Gestor de Produto in India é ₹1,075,450.

