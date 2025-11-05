Diretório de Empresas
EDF FR
  • Salários
  • Engenheiro Mecânico

  • Todos os Salários de Engenheiro Mecânico

  • Greater Paris Area

EDF FR Engenheiro Mecânico Salários em Greater Paris Area

O pacote de remuneração in Greater Paris Area mediano de Engenheiro Mecânico na EDF FR totaliza €42.6K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da EDF FR. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Total por ano
€42.6K
Nível
L3
Base
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€5.5K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na EDF FR?
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Mecânico na EDF FR in Greater Paris Area situa-se numa remuneração total anual de €43,378. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na EDF FR para a função de Engenheiro Mecânico in Greater Paris Area é €42,550.

