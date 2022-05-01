Diretório de Empresas
Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines Salários

O salário da Edelman Financial Engines varia de $113,430 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $169,150 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Edelman Financial Engines. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $159K
Analista de Dados
$113K
Cientista de Dados
$169K

Gestor de Produto
$114K
Perguntas Frequentes

Edelman Financial Engines şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $169,150 tazminatla Cientista de Dados at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Edelman Financial Engines şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $136,484 tutarındadır.

