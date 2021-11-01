Diretório de Empresas
ECS
ECS Salários

O salário da ECS varia de $7,236 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $226,125 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ECS. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $140K

Engenheiro de Dados

Analista de Cibersegurança
Median $85K
Analista de Negócio
$141K

Gestor de Ciência de Dados
$151K
Tecnólogo de Informação (TI)
$89.6K
Marketing
$102K
Engenheiro Mecânico
$7.2K
Gestor de Programa
$118K
Gestor de Projecto
$64.7K
Arquitecto de Soluções
$181K
Gestor de Programa Técnico
$226K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ECS é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $226,125. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ECS é $117,600.

