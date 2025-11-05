Diretório de Empresas
Duck Creek Technologies
Duck Creek Technologies Gestor de Engenharia de Software Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Gestor de Engenharia de Software na Duck Creek Technologies totaliza $220K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Duck Creek Technologies. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Total por ano
$220K
Nível
-
Base
$190K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$30K
Anos na empresa
17 Anos
Anos exp
17 Anos
Quais são os níveis de carreira na Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Duck Creek Technologies in New York City Area situa-se numa remuneração total anual de $227,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Duck Creek Technologies para a função de Gestor de Engenharia de Software in New York City Area é $220,000.

