Dublin City University
Dublin City University Salários

O salário da Dublin City University varia de $60,770 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $84,103 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Dublin City University. Última atualização: 11/23/2025

Cientista de Dados
$84.1K
Engenheiro de Software
$60.8K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Dublin City University é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $84,103. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dublin City University é $72,436.

