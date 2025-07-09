DSTA Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da DSTA varia de $60,214 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados no limite inferior a $156,800 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DSTA. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $75K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
$60.2K
Engenheiro de Hardware
$73.6K

Gestor de Programa
$127K
Gestor de Projeto
$157K
Analista de Cibersegurança
$81.9K
Gestor de Engenharia de Software
$111K
Gestor de Programa Técnico
$124K
FAQs

The highest paying role reported at DSTA is Gestor de Projeto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $156,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DSTA is $96,527.

