DSTA
    Sobre

    DSTA develops cutting-edge defence technologies and solutions to safeguard Singapore, leveraging a diverse portfolio of emerging technologies like AI, cybersecurity, robotics, and IoT.

    dsta.gov.sg
    Website
    2000
    Ano de Fundação
    2,231
    Número de Funcionários
    $500M-$1B
    Receita Estimada
    Sede

