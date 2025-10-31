A remuneração de Engenheiro de Software in United States na DRW varia de $203K por year para L2 a $387K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $259K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da DRW. Última atualização: 10/31/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título