DRW
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

DRW Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na DRW varia de $203K por year para L2 a $387K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $259K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da DRW. Última atualização: 10/31/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L2
(Nível de Entrada)
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na DRW?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na DRW in United States situa-se numa remuneração total anual de $387,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na DRW para a função de Engenheiro de Software in United States é $233,000.

