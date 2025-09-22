Diretório de Empresas
Druva
Druva Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Druva varia de ₹2.59M por year para Staff Software Engineer a ₹6.68M por year para Principal Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹4.59M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Druva. Última atualização: 9/22/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer
(Nível de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Quais são os níveis de carreira na Druva?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Druva in India situa-se numa remuneração total anual de ₹7,183,110. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Druva para a função de Engenheiro de Software in India é ₹4,075,959.

