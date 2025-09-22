A remuneração de Engenheiro de Software in India na Druva varia de ₹2.59M por year para Staff Software Engineer a ₹6.68M por year para Principal Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹4.59M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Druva. Última atualização: 9/22/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
