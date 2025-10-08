Diretório de Empresas
Dropbox
Dropbox Engenheiro de Software Full-Stack Salários em San Francisco Bay Area

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area na Dropbox varia de $175K por year para IC1 a $626K por year para IC5. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano year totaliza $374K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Dropbox. Última atualização: 10/8/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
IC1
Software Engineer (SWE)(Nível de Entrada)
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Dropbox, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail.

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Full-Stack na Dropbox in San Francisco Bay Area situa-se numa remuneração total anual de $626,014. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dropbox para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area é $358,250.

