DrFirst Salários

A faixa salarial da DrFirst varia de $113,565 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto no limite inferior a $189,050 para um Recursos Humanos no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DrFirst. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Analista de Negócios
$184K
Recursos Humanos
$189K
Gestor de Produto
$114K

Engenheiro de Software
$172K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na DrFirst é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $189,050. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na DrFirst é $177,619.

