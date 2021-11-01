Diretório de Empresas
Dremio
Dremio Salários

A faixa salarial da Dremio varia de $42,746 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $301,500 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Dremio. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $212K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$42.7K
Gestor de Produto
$302K

Vendas
$241K
Arquiteto de Soluções
$177K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Dremio é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $301,500. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Dremio é $211,500.

