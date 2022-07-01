Diretório de Empresas
Drata
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Drata Salários

O salário da Drata varia de $101,584 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $242,676 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Drata. Última atualização: 9/9/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Recursos Humanos
$188K
Marketing
$173K
Designer de Produto
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gestor de Projecto
$140K
Vendas
$102K
Engenheiro de Software
$243K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni Drata ni Engenheiro de Software at the Common Range Average level pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $242,676. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Drata ni $156,770.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Drata

Empresas Relacionadas

  • Microsoft
  • Databricks
  • Coinbase
  • Stripe
  • DoorDash
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos