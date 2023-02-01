Diretório de Empresas
Draper
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Draper Salários

A faixa salarial da Draper varia de $94,525 em remuneração total por ano para um Engenheiro Eletrotécnico no limite inferior a $139,300 para um Gestor de Programa no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Draper. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $125K
Engenheiro de Hardware
Median $110K
Engenheiro Mecânico
Median $125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Engenheiro Eletrotécnico
$94.5K
Gestor de Programa
$139K
Analista de Cibersegurança
$129K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

The highest paying role reported at Draper is Gestor de Programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $139,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Draper is $125,000.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Draper

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Stripe
  • Facebook
  • PayPal
  • Square
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos